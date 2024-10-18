«Ростелеком» обеспечил связью ТРЦ «Лев» в «Спутнике» Связь и ИТ

Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. «Ростелеком» создал оптическую инфраструктуру связи для торгово-развлекательного центра «Лев» в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Провайдер построил волоконно-оптическую линию связи и установил три коммутатора интернет-доступа с возможностью расширения портовой емкости. [...] Кроме скоростного интернета, арендаторам ТРЦ «Лев» доступны «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение для бизнеса», «ТВ для сферы услуг» и «Wi-Fi для гостей», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что высокоскоростной интернет от «Ростелекома» и защищенную виртуальную частную сеть уже используют магазины «М.Видео» и «Детский мир», а также компания по разработке систем безопасности и автоматизации «Император Техно», которые размещены в ТРЦ «Лев» в «Спутнике».

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, торгово-развлекательный центр находится в микрорайоне с очень плотной застройкой, поэтому при создании инфраструктуры связи пришлось дополнительно проложить несколько участков подземной кабельной канализации и выполнить прокол под асфальтированной площадкой.

«Накануне открытия ТРЦ «Лев» мы завершили все пусконаладочные работы. Арендаторы смогут за один-два дня получить высокотехнологичные сервисы», — сказал он.

В свою очередь управляющий ТРЦ «Лев» Евгений Буздаков сообщил, что в здании будут работать розничные сети, рестораны, кафе, компании сферы развлечений и кинотеатр.

«Каждая из организаций может подключить услуги в зависимости от направления деятельности. При необходимости провайдер установит дополнительные коммутаторы интернет-доступа», — сказал управляющий, слова которого приводятся в пресс-релизе.