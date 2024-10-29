«Ростелеком» запустил бесплатный уличный Wi-Fi в ЖК «Лугометрия» в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. «Ростелеком» подключил сервис «Wi-Fi для гостей» во дворе «Алтей» жилого комплекса «Лугометрия» в Пензе, который возводит ГК «Территория жизни», теперь жители и гости микрорайона могут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Провайдер проложил волоконно-оптическую линию связи, установил и настроил три точки Wi-Fi на улице Яшиной. [...] Для регистрации пользователя в сети Wi-Fi используется авторизация по SMS. Это позволяет быстро войти в интернет без необходимости запоминать сложные пароли или проходить долгий процесс идентификации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что к каждой точке доступа могут одновременно подключиться до 50 человек в радиусе 100 метров от нее.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков отметил, что оператор развивает в «Лугометрии» комплексную цифровую экосистему.

«Все дома оборудованы гигабитными коммутаторами, а в квартирах проложены кабели для подключения. Готовая инфраструктура значительно упрощает процесс инсталляций и настройки телеком-сервисов. Бесплатный Wi-Fi на улице — новый проект для жителей микрорайона в партнерстве с застройщиком. Теперь посетители двора «Алтей» смогут пользоваться интернетом там, где им удобно, не ограничиваясь стенами своего дома. Это особенно ценно при современном ритме жизни, когда людям нужно постоянно оставаться на связи», — прокомментировал он.

По мнению коммерческого директора ГК «Территория жизни» Оксаны Марковой, «Лугометрия» постепенно становится общегородским центром притяжения.

«Команда застройщика создает в районе новые современные локации для семейного отдыха. Сейчас двор «Алтей» — неотъемлемая часть жизни микрорайона. Возможность воспользоваться бесплатным интернетом добавит удобства в повседневную жизнь. Например, родители могут посмотреть фильм или послушать книгу онлайн, пока их дети играют рядом, жители смогут выйти и поработать за ноутбуком или планшетом в солнечную погоду», — сказала Оксана Маркова, слова которой приводятся в пресс-релизе.