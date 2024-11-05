«Ростелеком» модернизировал телефонную сеть учреждения соцобслуживания пожилых граждан и инвалидов в Бессоновском районе Связь и ИТ

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. «Ростелеком» модернизировал телефонную сеть государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы соцзащиты населения Пензенской области «Сосновский психоневрологический интернат», расположенного в Бессоновском районе.

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«Провайдер построил более 2 км волоконно-оптической линии связи, установил и настроил 47 SIP-аппаратов и подключил многоканальный городской номер. Виртуальная АТС на основе облачных технологий позволяет интернату фиксировать все входящие и исходящие вызовы, распределять поступающие звонки между отделениями, а также записывать разговоры для контроля качества работы персонала. Организация применяет короткую нумерацию для связи с различными подразделениями», — говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что также есть возможность настроить различные сценарии обработки вызовов, подключить переадресацию звонков и мобильные номера.

«Раньше в учреждении действовала аналоговая мини-АТС на основе медных линий связи. Мы предложили подключить современную телеком-услугу, которая по набору сервисов в несколько раз превосходит стандартную офисную телефонию. Пользоваться виртуальной АТС удобно: функционал доступен в личном кабинете, а записи разговоров хранятся в облаке провайдера», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

По словам директора интерната Александра Гущина, раньше вызовы принимались только на два телефона, переход на виртуальную АТС значительно повысил удобство связи с внешними и внутренними абонентами.

«Чтобы позвонить в другое подразделение, сотруднику достаточно набрать всего одну-две цифры. Гражданам стало проще дозвониться до специалистов, чтобы узнать о состоянии родственников, проживающих в интернате», — отметил Александр Гущин, слова которого приводятся в пресс-релизе.