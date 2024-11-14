20:35:09 Четверг, 14 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» запустил бесплатный уличный Wi-Fi в жилых кварталах «Зеландия» и «Kontinent» в Пензе

14:59 | 14.11.2024 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. «Ростелеком» подключил сервис «Wi-Fi для гостей» в жилых кварталах «Зеландия» и «Kontinent» в Пензе, реализованных строительной группой «Рисан», теперь на придомовой территории бесплатно подключиться к интернету смогут сразу несколько десятков семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» запустил бесплатный уличный Wi-Fi в жилых кварталах «Зеландия» и «Kontinent» в Пензе

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Провайдер проложил волоконно-оптические линии связи, установил и настроил две точки Wi-Fi на улице Стасова и одну — на улице Мира. [...] Для регистрации пользователя в сети Wi-Fi используется авторизация по SMS. Это позволяет быстро войти в интернет без необходимости запоминать сложные пароли или проходить долгий процесс идентификации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сервис «Wi-Fi для гостей» является также маркетинговым инструментом: застройщик или управляющая компания могут в личном кабинете создавать шаблоны приветственной веб-страницы и размещать различную информацию.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков отметил, что горожане предъявляют все более высокие требования к технологической оснащенности не только жилых помещений, но и пространств вокруг домов.

«Для ЖК мы создали современную цифровую инфраструктуру: гигабитные коммутаторы и кабели, проложенные до каждой квартиры, обеспечивают высокую скорость интернета и возможность подключения различных цифровых сервисов. А бесплатный Wi-Fi позволяет быть онлайн во дворе», — подчеркнул он.

По мнению генерального директора строительной группы «Рисан» Сергея Лисовола, в жилых комплексах «Зеландия» и «Kontinent» созданы все условия для комфорта дома и во дворе.

«Там есть места для отдыха и работы на свежем воздухе, перголы и деревья, в тени которых приятно пользоваться гаджетами в солнечный день. Теперь в общественных зонах появился бесплатный Wi-Fi. Сотрудничество с «Ростелекомом» помогает нам улучшать качество жизни новоселов», — сказал Сергей Лисовол, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Читайте также
Ученые ПГУ создали базу данных цифровых двумерных изображений лиц с антропометрическими измерениями представителей негроидной расы Молодой пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка мальтипу
В Кузнецке пенсионер потратил найденные 5 тыс. рублей и стал фигурантом уголовного дела В Пензенской области 15 ноября пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»
В Пензе возбуждено дело против иностранца, который купил поддельный патент для осуществления трудовой деятельности В Сердобском районе полицейские раскрыли кражу 11 металлических панелей ограждения
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама