«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением более 70 субъектов малого и среднего бизнеса Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Облачное видеонаблюдение от «Ростелекома» подключили более 70 субъектов малого и среднего бизнеса Пензенской области с начала 2024 года, установлено 150 камер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» позволяет вести круглосуточную высококачественную запись, в которой фиксируются дата и время. Данные хранятся в течение 90 дней. [...] В личном кабинете пользователи услуги могут скачивать видео из архива, создавать для сотрудников отдельные учетные записи и устанавливать права доступа», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что смарт-устройства на базе облачных технологий помогают собственникам бизнеса контролировать рабочие процессы и улучшать качество обслуживания клиентов.

В сообщении отмечается, что особой популярностью цифровой сервис пользуется у предпринимателей, открывших пункты выдачи заказов маркетплейсов: записи с камер могут использоваться в качестве доказательств при возникновении спорных ситуаций, связанных с возвратами, недостачей товара или претензиями граждан.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков назвал облачное видеонаблюдение современным и удобным решением и подчеркнул, что для оказания услуг используются собственные центры обработки данных.

«Вся информация клиента хранится в облаке провайдера. Систему легко адаптировать под изменения в бизнесе. Например, при расширении сети пунктов выдачи заказов или увеличении количества посетителей легко установить дополнительные камеры», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.