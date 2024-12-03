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«Ростелеком» объявил о старте XIV конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

15:14 | 03.12.2024 | Связь и ИТ

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Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о старте XIV конкурса «Вместе в цифровое будущее», к участию в котором приглашаются региональные журналисты и блогеры, в том числе из Пензенской области.

«Ростелеком» объявил о старте XIV конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием материалов будет осуществляться по 28 февраля 2025 года.

Предусмотрено пять основных номинаций — «Печатная пресса», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также три специальные — «Российские решения для IT-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России, «Технологическая основа для умного дома» от «Ростелекома» и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Согласно условиям, размещенным на официальном сайте конкурса, принимаются работы, вышедшие в СМИ и блогосфере в период с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025-го.

Они могут быть посвящены инновационным разработкам, технологическим трендам и цифровым решениям в IT- и телеком-сферах.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа будут подведены в мае, федерального — в июле будущего года.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, — в августе посетят Байкал.

Вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина выразила уверенность, что для журналистов и блогеров, участвующих в конкурсе, особую ценность представляют очные и заочные встречи с ведущими экспертами «Ростелекома» и представителями компаний IT-сферы.

«Эти интерактивные сессии дают замечательный стимул для углубления знаний о новейших технологиях и тенденциях развития отрасли, а также поиска актуальных тем и нестандартных творческих решений. Благодаря такому формату взаимодействия конкурс становится настоящим катализатором профессионального развития журналистов и блогеров и вносит большой вклад в популяризацию IТ-отрасли и поддержку качественной журналистики в регионах», — приводятся слова Киры Кирюхиной в пресс-релизе оператора, распространенном по случаю старта конкурса «Вместе в цифровое будущее».

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