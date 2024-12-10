«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в никольском доме культуры Связь и ИТ

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. «Ростелеком» оснастил дом культуры в городе Никольске Пензенской области системой видеонаблюдения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Провайдер создал оптическую инфраструктуру связи и смонтировал 11 камер. [...] Специалисты «Ростелекома» подключили восемь наружных камер и три внутренние. Устройства контролируют все входы в здание, а также производственные постройки на территории учреждения», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что изображение с камер наблюдения выводится на отдельный монитор, установленный на посту охраны.

«Сотрудники наблюдают за происходящим в реальном времени и реагируют на любые подозрительные или аварийные ситуации, при необходимости могут обращаться к архиву записей», — поясняется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, видеонаблюдение охотно подключают различные учреждения сферы культуры — музеи, театры, центры досуга и библиотеки.

«Их привлекает возможность избежать крупных затрат на приобретение дорогостоящего серверного оборудования и его обслуживания. Достаточно купить видеокамеры, а вся необходимая инфраструктура для хранения и обработки данных предоставляется провайдером облачных услуг», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.