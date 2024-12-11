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МТС установила новое телеком-оборудование в густонаселенных районах Пензы

17:55 | 11.12.2024 | Связь и ИТ

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Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Цифровая экосистема МТС установила новое телеком-оборудование в густонаселенных районах Пензы, в результате проведенных работ жители и гости города могут пользоваться устойчивой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

МТС установила новое телеком-оборудование в густонаселенных районах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Улучшенную связь оценят в микрорайоне Арбеково, [...] в районе ТЦ «Окружной» и на улицах Одесской и Автономной, где располагается множество высотных жилых домов, а также частные дома. Высокие скорости интернета и улучшенная связь будут доступны в расположенных рядом магазинах, фитнес-центрах и социальных объектах», — сказано в тексте.

Из него следует, что даже в период максимальной нагрузки на сеть абоненты смогут комфортно пользоваться мобильным интернетом.

«Мы расширяем LTE-покрытие МТС в Пензе и всегда учитываем потребности жителей большого города, [...] устраняем «белые пятна». Нам важно, чтобы абоненты могли пользоваться устойчивой связью и могли «без зависаний» пользоваться цифровыми сервисами в своем смартфоне. Мы будем и дальше прокачивать нашу мобильную сеть в Пензе», — прокомментировал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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