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В «Ростелекоме» напомнили об ответственности за повреждение линий связи при проведении строительных и земляных работ

16:50 | 25.12.2024 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» распространила сообщение, в котором напоминается об ответственности за повреждение линий связи при проведении строительных и земляных работ.

В «Ростелекоме» напомнили об ответственности за повреждение линий связи при проведении строительных и земляных работ

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«При проведении строительных и земляных работ наблюдаются случаи повреждения линий связи «Ростелекома». В основном это происходит из-за незаконных и несогласованных действий различных организаций в местах активной застройки. К сожалению, количество повреждений линий связи продолжает расти, несмотря на все предупреждения о необходимости соблюдать осторожность при проведении любых видов работ в охранной зоне. Повреждение кабеля приводит к нарушению работы многих предприятий и организаций, социальных объектов и структур жизнеобеспечения, экстренных служб (полиции, пожарных, скорой помощи). Без связи могут остаться тысячи людей, в том числе и собственные семьи нарушителей, которым может потребоваться экстренная помощь. При производстве работ необходимо строго соблюдать все условия согласования и внимательно изучить расположение подземных коммуникаций. Невыполнение требований законодательства и повреждение кабельных линий связи влекут административную или уголовную ответственность», — говорится в сообщении, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что повредившие кабель также обязаны возместить компании материальный ущерб и затраты на проведение аварийно-восстановительных работ.

«При проведении работ вблизи или в охранной зоне кабеля в соответствии с правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации необходимо вызвать представителя «Ростелекома», который определит фактическое расположение кабеля на земельном участке и поможет избежать его повреждения», — сказано в тексте.

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