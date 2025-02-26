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МТС в 2024 году оградила жителей Пензенской области от 10 млн. нежелательных звонков

14:40 | 26.02.2025 | Связь и ИТ

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Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Пензенской области за 2024 год, было заблокировано более 10 млн. нежелательных вызовов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

МТС в 2024 году оградила жителей Пензенской области от 10 млн. нежелательных звонков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ BigData, за прошлый год было заблокировано более 2 млн. минут нежелательных звонков, что составляет порядка 4 лет спам-вызовов. Чаще всего спам-звонки жителям Пензенской области поступали в ноябре. В целом за 2024 год сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 10 млн. нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 12 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте — «Финансовые организации», на третьем — «Коллекторы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2024 году одному абоненту из Пензенской области поступило более 17 тыс. спам-звонков.

«Спамеры чаще всего звонят жителям Пензенской области весной и осенью. Именно в это время мы видим самую высокую активность. При этом растет и общее количество спама год от года. Наш антиспам-сервис МТС «Защитник» справляется и показывает высокую эффективность, помогает сэкономить время абонентов», — прокомментировал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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