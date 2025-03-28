«Ростелеком» с начала года в рамках проекта «УЦН 2.0» обеспечил мобильной связью восемь малых населенных пунктов Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. «Ростелеком» с начала 2025 года обеспечил восемь малых населенных пунктов Пензенской области мобильной связью стандарта 4G/LTE в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 28 марта.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что доступ к устойчивой мобильной связи получили более 2,5 тыс. человек, проживающих в селах Ивановка, Русский Качим, Кадыковка, Сканово, Первое Тарлаково, Долгово, Липяги и Казеевка.

«Специалисты провайдера установили антенно-мачтовые сооружения, смонтировали и запустили оборудование. Базовые станции подключены к оптическим линиям, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. Мобильная связь устойчиво работает на всей территории сел», — отмечается в тексте.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков напомнил, что с 2022 года по проекту «УЦН 2.0» вышки сотовой связи появились в 79 населенных пунктах региона.

«Для людей из небольших деревень появление устойчивой мобильной связи — долгожданное событие. Сельчане активно используют возможности беспроводной сети, чтобы оставаться на связи с близкими. За прошлый год в регионе потребление мобильного трафика и голосовой связи на одного человека выросло более чем на 50%», — подчеркнул он.

В свою очередь и.о. министра цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов назвал «УЦН 2.0» масштабным социальным проектом, который в том числе поможет повысить туристическую привлекательность региона.

«Например, сотовая сеть стандарта 4G появилась в старинном селе Сканово. Поселение известно своими историческими объектами. Здесь находятся Троице-Сканов монастырь и археологический памятник Наровчатское городище, где остались следы древнего золотоордынского города Мохши. Теперь туристы могут звонить по видеосвязи, обмениваться файлами и пользоваться интернет-ресурсами», — прокомментировал Максим Изосимов, слова которого приводятся в пресс-релизе.