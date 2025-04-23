Наталья Конашенкова стала победителем поволжского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Печатная пресса» Связь и ИТ

Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Главный редактор пензенской детско-юношеской газеты «Деловой» Наталья Конашенкова заняла первое место в номинации «Печатная пресса» регионального этапа XIV конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» в Поволжье, организованного «Ростелекомом».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место в той же номинации присуждено корреспонденту областной газеты «Пензенская правда» Екатерине Рац.

Еще одна представительница Пензенской области, автор блога «Рудама» Инна Балашова заняла второе место в номинации «Социальные медиа».

Как отмечается в сообщении пресс-службы «Ростелекома», распространенном по случаю подведения итогов регионального этапа конкурса в Поволжье, всего журналисты и блогеры из ПФО представили 381 работу.

Наибольшее количество материалов на конкурс направили журналисты из Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар. Самая популярная номинация — «Интернет-СМИ» (102 материала).

«Участники конкурса традиционно обращают внимание на новейшие разработки: аэротакси, беспилотники и нейросети. В этом году все отчетливее звучит тема цифровизации в контексте культурного наследия. Виртуальные туры, интерактивные карты, онлайн-игры и мультимедийные проекты способны возродить традиции, оживить старинные обряды и воссоздать забытые легенды», — прокомментировал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в июле. Участники, занявшие первые места в основных номинациях и отмеченные в спецноминациях, в августе посетят Байкал.

Стратегическим партнером конкурса выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.