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Наталья Конашенкова стала победителем поволжского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Печатная пресса»

14:31 | 23.04.2025 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Главный редактор пензенской детско-юношеской газеты «Деловой» Наталья Конашенкова заняла первое место в номинации «Печатная пресса» регионального этапа XIV конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» в Поволжье, организованного «Ростелекомом».

Наталья Конашенкова стала победителем поволжского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Печатная пресса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место в той же номинации присуждено корреспонденту областной газеты «Пензенская правда» Екатерине Рац.

Еще одна представительница Пензенской области, автор блога «Рудама» Инна Балашова заняла второе место в номинации «Социальные медиа».

Как отмечается в сообщении пресс-службы «Ростелекома», распространенном по случаю подведения итогов регионального этапа конкурса в Поволжье, всего журналисты и блогеры из ПФО представили 381 работу.

Наибольшее количество материалов на конкурс направили журналисты из Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар. Самая популярная номинация — «Интернет-СМИ» (102 материала).

«Участники конкурса традиционно обращают внимание на новейшие разработки: аэротакси, беспилотники и нейросети. В этом году все отчетливее звучит тема цифровизации в контексте культурного наследия. Виртуальные туры, интерактивные карты, онлайн-игры и мультимедийные проекты способны возродить традиции, оживить старинные обряды и воссоздать забытые легенды», — прокомментировал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в июле. Участники, занявшие первые места в основных номинациях и отмеченные в спецноминациях, в августе посетят Байкал.

Стратегическим партнером конкурса выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.


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