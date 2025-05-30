«Ростелеком» построил гигабитную сеть в Иссе Связь и ИТ

Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. «Ростелеком» завершил монтаж современной гигабитной сети в рабочем поселке Исса Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем указано, что специалисты провайдера проложили 15 км оптических линий, возможность подключить высокоскоростной интернет и цифровые сервисы получили более 700 семей.

Из текста следует, что ранее в населенном пункте использовалась медная телеком-инфраструктура, которая имела ограничения по пропускной способности и количеству пользователей, с переходом на технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть) скорость передачи данных увеличилась с 6 до 500 Мбит/с.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков отметил, что на строительство объектов связи в частном секторе Иссы потребовалось полтора месяца.

«Мы сдали сеть раньше запланированных сроков за счет оперативной поставки оборудования и сопутствующих материалов. Оптические линии подведены почти к каждому дому. Новая технология обеспечивает быструю загрузку веб-ресурсов, моментальный обмен тяжелыми файлами и позволяет смотреть видеоконтент в форматах HD и 4К», — прокомментировал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.