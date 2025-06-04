«Ростелеком» обеспечил связью ТЦ «Застава» в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. «Ростелеком» создал оптическую инфраструктуру связи для крупного торгового центра «Застава», расположенного на улице Генерала Глазунова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Провайдер построил волоконно-оптическую линию связи и установил коммутатор интернет-доступа. Теперь арендаторы и собственники помещений могут подключить высокоскоростной интернет и цифровые сервисы на базе облачных технологий. [...] Доступны сервисы «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение для бизнеса», «ТВ для сферы услуг» и «Wi-Fi для гостей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что высокоскоростной интернет и защищенную виртуальную сеть уже подключили администрация торгового центра, сетевые магазины и продуктовый гипермаркет.

«Мы проложили участок оптики по заранее построенной подземной кабельной канализации — торговый центр находится в районе с плотной городской застройкой. Также наши специалисты произвели монтаж локальной сети непосредственно в помещениях комплекса, чтобы клиенты смогли сразу пользоваться телеком-услугами», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.