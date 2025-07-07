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Наталья Конашенкова вошла в число призеров конкурса «Вместе в цифровое будущее»

13:03 | 07.07.2025 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 7 июля 2025. PenzaNews. Главный редактор пензенской детско-юношеской газеты «Деловой» Наталья Конашенкова заняла третье место в номинации «Печатная пресса» по итогам федерального этапа XIV конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организованного «Ростелекомом». Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Наталья Конашенкова вошла в число призеров конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«В этом году в проекте приняли участие 1,2 тыс. участников, которые подали 1 тыс. 715 заявок в пять основных и три специальные номинации. Самой массовой — 535 работ — стала номинация «Интернет-СМИ». В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 368 сюжетов, «Печатная пресса» собрала 234 материала, «Социальные медиа» — 108 постов, «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальных номинациях «Российские решения для IT-индустрии: вызовы и перспективы» от министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, «Технологическая основа для умного дома» от «Ростелекома» и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде в совокупности представлена 381 работа», — уточняется в пресс-релизе.

Как отметила руководитель пресс-службы Минцифры России Мария Мезенцева, именно региональные СМИ часто становятся главным источником информации для местных жителей.

«Они рассказывают о процессах, которые касаются каждого: о том, как цифровизация меняет повседневную жизнь, о том, с какими вызовами сталкиваются региональные IT-компании и какие прорывные решения они предлагают, о том, как противостоять кибермошенникам и обезопасить себя и своих близких», — сказала она.

В свою очередь вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина обратила внимание на то, что конкурс становится важным инструментом для формирования диалога с аудиторией.

«Представители медиа активно освещают местные инициативы, образовательные проекты и успешные кейсы, что повышает информированность населения и поддерживает интерес к цифровым решениям. «Ростелеком» с гордостью поддерживает этот проект и продолжит работать над его развитием, обеспечивая площадку для творчества и обмена идеями», — подчеркнула она.

В этом году награждение победителей и призеров конкурса проходило в Санкт-Петербурге.

По информации провайдера, 50 номинантов посетили завод цифрового оборудования «Авангард», где увидели процесс производства базовых станций для сотовых операторов и другой высокотехнологичной продукции. В программу также вошла экскурсия в здание главного штаба Эрмитажа, где сотрудники музея рассказали об оцифровке более 3 млн. произведений искусства и памятников мировой культуры и переносе цифровой инфраструктуры на облачную платформу «Ростелекома».


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