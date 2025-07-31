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Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе

13:42 | 31.07.2025 | Связь и ИТ

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Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. «Ростелеком» организовал пресс-тур в ЖК «Лугометрия» в Пензе, участники которого узнали, как оператор развивает комплексную цифровую экосистему в жилом комплексе.

Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Представители «Ростелекома» и ГК «Территория жизни» показали журналистам ключевые элементы телеком-инфраструктуры комплекса: узел интернет-доступа на техническом этаже, помещение для входа линий связи, смонтированные интернет-розетки в одной из квартир и современный двор с бесплатным доступом к Wi-Fi», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В нем уточняется, что в настоящее время цифровыми сервисами провайдера пользуется тысяча семей в «Лугометрии», к его сетям подключено 10 домов, в планах — еще шесть.

Как отметила директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Алмакаева, четыре года назад на месте жилого комплекса было чистое поле.

«Сегодня здесь появились десятки жилых корпусов, и в каждом — тщательно продуманная телеком-инфраструктура. Мы начали работать с «Территорией жизни» на самом старте. Было важно заложить пропускную способность магистральных каналов на перспективу. В «Лугометрии» мы развиваем комплексную цифровую экосистему. Все здания оборудованы гигабитными коммутаторами, а в квартирах проложены кабели для подключения. Готовая сеть значительно упрощает процесс подключения сервисов жильцам», — пояснила она.

В свою очередь сотрудник архитектурного бюро ГК «Территория жизни» Артем Чернов обратил внимание на то, что совместно с инженерами провайдера для жилого комплекса была разработана надежная и удобная телекоммуникационную сеть.

«Мы заранее определили место для размещения оборудования и точек подключения в квартирах, чтобы обеспечить жителей быстрым интернетом и современными цифровыми сервисами сразу после заселения», — сказал Артем Чернов, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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