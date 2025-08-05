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«Ростелеком» обеспечил связью фестиваль «Абашевские узоры» в Пензе

16:00 | 05.08.2025 | Связь и ИТ

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Пенза, 5 августа 2025. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил связью международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры» в Пензе.

«Ростелеком» обеспечил связью фестиваль «Абашевские узоры» в Пензе

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Мероприятие транслировалось в интернете. Для прямого эфира провайдер создал высокоскоростную сеть передачи данных на Юбилейной площади областного центра. Точка доступа в сеть позволила организаторам [...] передавать видеосигнал высокого качества через мобильную телевизионную студию», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В нем указано, что онлайн-трансляцию фестиваля «Абашевские узоры» посмотрели тысячи человек.

«В официальной группе мероприятия доступна полная 8-часовая запись концерта на Юбилейной площади», — добавляется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, провайдер регулярно обеспечивает связью различные областные мероприятия.

«В этот раз технологические ресурсы позволили нам быстро развернуть телеком-инфраструктуру на объекте заказчика. Специалисты компании подключили каналы связи за несколько дней до открытия фестиваля, чтобы успеть проверить оборудование. Сотрудники техподдержки дежурили во время прямого эфира на случай неполадок. Но помощь не потребовалась, все прошло штатно», — сказал Василия Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры» впервые прошел в Пензенской области с 1 по 3 августа. В первые два дня площадкой мероприятия стала Юбилейная площадь в Пензе, в третий — территория парк-отеля «Кленовая роща» в Спасском районе.

Перед зрителями выступили творческие коллективы из разных регионов России, а также Армении, Алжира, Индии, Молдовы и Кубы. Они представили этническую музыку и другие направления.

По информации министерства культуры и туризма Пензенской области, фестиваль «Абашевские узоры» посетили более 10 тыс. жителей и гостей региона.


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