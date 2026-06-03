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МТС расширила сеть домашнего интернета в микрорайоне Заря

12:34 | 03.06.2026 | Связь и ИТ

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Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. МТС подключила к гигабитному интернету 19 новых домов на улицах Сузюмова и Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы, цифровые сервисы стали доступны жителям 1,5 тыс. квартир. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

МТС расширила сеть домашнего интернета в микрорайоне Заря

Фото: пресс-служба МТС

«Новая сеть, построенная по технологии GPON (оптика до клиента), обеспечивает доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с и позволяет комфортно подключать к сети несколько цифровых устройств. Гигабитный интернет позволяет передавать данные почти мгновенно даже при высоких нагрузках на сеть и дает возможность интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, [...] работать в интернете, смотреть и загружать большое количество контента, подключать через интернет цифровое ТВ», — сказано в тексте.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, компания продолжает планомерное развитие сети и приходит с фиксированными сервисами в новые ЖК и микрорайоны.

«Когда мы видим проект нового микрорайона еще на стадии котлована, мы уже думаем о том, что наши домашние цифровые сервисы обязательно должны быть там, где люди», — сказал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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