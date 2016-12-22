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В Пензе врачи смогут быстрее диагностировать туберкулез

17:47 | 22.12.2016 | Медицина

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Система GeneXpert, появившаяся в распоряжении фтизиатров пензенского областного противотуберкулезного диспансера, поможет врачам проводить диагностику на качественно новом уровне.

В Пензе врачи смогут быстрее диагностировать туберкулез

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С ее помощью за короткий срок можно диагностировать тип возбудителя туберкулеза — лекарственно-устойчивый или лекарственно-чувствительный», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что это позволит распределить потоки больных, предотвратить развитие перекрестных форм инфекции и назначить правильную тактику ведения пациента.

«Кроме того, новая система, работающая в условиях поликлиники, поможет своевременно выявить у впервые обратившихся пациентов не только туберкулез, но и развитие другого заболевания, в частности, пневмонии», — отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что аппарат работает в автоматизированном режиме, а ручные операции сведены к минимуму.

«Его основные преимущества заключаются в простоте и удобстве, а также оперативном получении результатов, для которых потребуется всего лишь 2 часа», — сказали в Минздраве Пензенской области.
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