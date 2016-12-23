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В Пензе обсудили совершенствование работы главных внештатных специалистов Минздрава

17:25 | 23.12.2016 | Медицина

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Дальнейшее совершенствование системы главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Пензенской области стало одной из основных тем рабочего совещания, которое глава ведомства Владимир Стрючков провел в пятницу, 23 декабря.

В Пензе обсудили совершенствование работы главных внештатных специалистов Минздрава

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Главные специалисты должны вводить новые технологии в деятельность лечебного учреждения и тиражировать их», — поставил задачу министр.

По его словам, внештатные специалисты должны принимать активное участие в реализации мероприятий, инициированных правительством Пензенской области и Минздравом России.

«Важно, чтобы главные внештатные специалисты были не только профессиональными, но трудолюбивыми и трудоспособными», — подчеркнул Владимир Стрючков.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались предварительные результаты проведения диспансеризации в 2016 году, реализация указа президента России Владимира Путина №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и вопросы, связанные с непрерывным образованием медработников.

Помимо этого, министр здравоохранения Пензенской области дал ряд поручений по работе медицинских учреждений в период предстоящих праздников.

«Обращаю внимание на усиление мероприятий по противопожарной безопасности и антитеррористической направленности в праздничные новогодние дни», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», обеспечение безопасности на социально важных объектах Пензенской области, особенно в период новогодних и рождественских праздников, находится на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева.

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 19 декабря, он распорядился составить график посещения должностными лицами объектов образования, здравоохранения, социальной сферы, в том числе в вечерние и ночные часы, с целью осуществления контроля. Полученные в ходе таких проверок данные будут обобщены в правительстве Пензенской области для последующего анализа.

В случае выявления фактов несоблюдения правил безопасности, а также ненадлежащего качества оказываемых услуг, будут приниматься кадровые решения — вплоть до увольнения.
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