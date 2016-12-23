В Пензе обсудили совершенствование работы главных внештатных специалистов Минздрава Медицина

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Дальнейшее совершенствование системы главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Пензенской области стало одной из основных тем рабочего совещания, которое глава ведомства Владимир Стрючков провел в пятницу, 23 декабря.

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«Главные специалисты должны вводить новые технологии в деятельность лечебного учреждения и тиражировать их», — поставил задачу министр.

По его словам, внештатные специалисты должны принимать активное участие в реализации мероприятий, инициированных правительством Пензенской области и Минздравом России.

«Важно, чтобы главные внештатные специалисты были не только профессиональными, но трудолюбивыми и трудоспособными», — подчеркнул Владимир Стрючков.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались предварительные результаты проведения диспансеризации в 2016 году, реализация указа президента России Владимира Путина №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и вопросы, связанные с непрерывным образованием медработников.

Помимо этого, министр здравоохранения Пензенской области дал ряд поручений по работе медицинских учреждений в период предстоящих праздников.

«Обращаю внимание на усиление мероприятий по противопожарной безопасности и антитеррористической направленности в праздничные новогодние дни», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», обеспечение безопасности на социально важных объектах Пензенской области, особенно в период новогодних и рождественских праздников, находится на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева.

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 19 декабря, он распорядился составить график посещения должностными лицами объектов образования, здравоохранения, социальной сферы, в том числе в вечерние и ночные часы, с целью осуществления контроля. Полученные в ходе таких проверок данные будут обобщены в правительстве Пензенской области для последующего анализа.

В случае выявления фактов несоблюдения правил безопасности, а также ненадлежащего качества оказываемых услуг, будут приниматься кадровые решения — вплоть до увольнения.