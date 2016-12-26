В Пензе около 80 человек стали донорами в преддверии Нового года Медицина

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. 77 человек приняли участие в донорской акции «С Новым годом, служба крови!», состоявшейся в Пензе в понедельник, 26 декабря.

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Все они получили получили памятные подарки.

«В настоящее время дефицита донорской крови в нашем регионе нет. Центр крови полностью обеспечивает все лечебные учреждения Пензы и Пензенской области необходимыми гемокомпонентами», — отметила главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Вместе с тем, по ее словам, «крови никогда не бывает много».

«Часто потребность в донорской крови возрастает в праздничные дни, поэтому очень важно сделать запас гемокомпонентов для больных, находящихся на плановой лечении, а также на случай экстренных ситуаций, в которых может понадобиться переливание крови», — добавила Татьяна Крылова.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области, центр крови завершит работу в 2016 году в предстоящую среду, 28 декабря, и вновь распахнет свои двери для доноров 9 января.