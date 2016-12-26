21:57:57 Понедельник, 26 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

В Пензе около 80 человек стали донорами в преддверии Нового года

17:15 | 26.12.2016 | Медицина

Печать

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. 77 человек приняли участие в донорской акции «С Новым годом, служба крови!», состоявшейся в Пензе в понедельник, 26 декабря.

В Пензе около 80 человек стали донорами в преддверии Нового года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Все они получили получили памятные подарки.

«В настоящее время дефицита донорской крови в нашем регионе нет. Центр крови полностью обеспечивает все лечебные учреждения Пензы и Пензенской области необходимыми гемокомпонентами», — отметила главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Вместе с тем, по ее словам, «крови никогда не бывает много».

«Часто потребность в донорской крови возрастает в праздничные дни, поэтому очень важно сделать запас гемокомпонентов для больных, находящихся на плановой лечении, а также на случай экстренных ситуаций, в которых может понадобиться переливание крови», — добавила Татьяна Крылова.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области, центр крови завершит работу в 2016 году в предстоящую среду, 28 декабря, и вновь распахнет свои двери для доноров 9 января.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области минимум 60 тыс. человек примут участие в новогодних гуляниях В Пензе пристрой к аэровокзалу намечено ввести в эксплуатацию к ЧМ-2018
Пензенский губернатор рассказал, что делать с износом коммунальных сетей На содержание ледового дворца в Нижнем Ломове потребуется около 35 млн. рублей в год
Иван Белозерцев сожалеет, что набережная в Пензе ограничена жилой застройкой В пензенских храмах прошли панихиды по погибшим при крушении Ту-154
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама