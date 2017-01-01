Недостроенный хирургический корпус в Кузнецке снесут и возведут заново Медицина

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Недостроенный хирургический корпус в Кузнецке Пензенской области планируется снести и возвести заново. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков в ходе пресс-конференции во вторник, 27 декабря.

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«По большому счету там будет все снесено до основания и вновь построено. По крайней мере, строительные организации предлагают сделать именно так», — сказал он.

По словам Владимира Стрючкова, приступить к демонтажу конструкций и последующему возведению здания планируется в 2017 году.

«Буквально завтра будет последняя рабочая встреча с потенциальными инвесторами. В этом году будет принято окончательное решение, и с 2017 года мы приступим к реконструкции и строительству хирургического корпуса в городе Кузнецке», — уточнил министр.

Строительство хирургического корпуса межрайонной больницы в Кузнецке было начато в 1994 году в рамках федеральной программы «Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС». По проекту учреждение рассчитано на 160 коек и предназначено для лечения жителей городского округа Кузнецк и четырех районов Пензенской области.

В 1990-е годы было возведено три этажа кирпичной кладки, перекрытия, начаты работы по устройству перехода в существующее здание больницы, подведены коммуникации. В 1999 году финансирование и строительство объекта были прекращены.

На данный момент имеется скорректированная проектно-сметная документация.

В составе комплекса предусмотрены приемное отделение для хирургических и терапевтических больных, отделения реанимации, травматологии, хирургии, выписки. Кроме того, будет создан асептический блок на пять операционных и септический операционный блок.

Проектируемый корпус будет связан с существующими хирургическими и терапевтическими корпусами подземным переходом и переходом по первому этажу.