В Пензе на базе станции скорой помощи появится учебный центр Медицина

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Учебно-методический центр будет функционировать на базе пензенской областной станции скорой медицинской помощи после реконструкции здания в 2017 году.

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«Выделены деньги в объеме 100 млн. рублей. Мы проведем реконструкцию здания на [улице] Пионерской, 2», — сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 27 декабря.

Он добавил, что уже разработана проектно-сметная документация.

По словам Владимира Стрючкова, после ремонта в здании разместят: центр диспетчеризации, который будет охватывать скорую и неотложную помощь, амбулаторно-поликлинический отдел, управление по госпитализации и центр медицины катастроф.

«Там же будет учебно-методический центр, который позволит нам проводить обучение наших работников здравоохранения, студентов, учащихся медицинского колледжа», — уточнил министр.

Владимир Стрючков отметил, что также практические навыки здесь будут осваивать полицейские, спасатели и водители, которые должны уметь оказывать первую доврачебную помощь.