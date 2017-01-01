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В Пензенской области планируется за два года решить проблему нехватки кадров в медицине

14:47 | 27.12.2016 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Проблема нехватки специалистов в сфере здравоохранения Пензенской области будет окончательно решена в 2018 году. Такое мнение высказал глава регионального Минздрава Владимир Стрючков в ходе пресс-конференции во вторник, 27 декабря.

В Пензенской области планируется за два года решить проблему нехватки кадров в медицине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Думаю, что следующие 2017–2018 годы станут финишными годами, когда мы целиком и полностью решим кадровую проблему», — сказал он.

По словам Владимира Стрючкова, в 2016 году на работу в сфере здравоохранения принято более 220 специалистов, что является рекордом для региона.

«Это нам позволило серьезно решать проблему с кадровым обеспечением. Следующий год для нас будет, наверное, еще более успешным, потому что произойдет двойной выпуск специалистов [...], которые в основной своей массе, конечно, будут направлены, в первичное звено», — отметил министр здравоохранения Пензенской области.

Он также добавил, что на сегодняшний день 1 тыс. 200 человек обучаются по целевой подготовке.

«Это все нам позволит уже покрыть не только вакантные места, но и те, которые будут высвобождаться вследствие того, что люди будут уходить по достижению предельного возраста, по естественной убыли», — пояснил Владимир Стрючков.
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