Пензенская область выполнит почти все индикативные показатели по здравоохранению — министр Медицина

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков сообщил, что, согласно имеющимся на данный момент цифрам, в регионе по итогам 2016 года будут выполнены почти все индикативные показатели, установленные Минздравом России.

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«Пока немножко рановато говорить — год еще не закончился, но мы цифры уже имеем. Мы выполним все пять показателей, даже их перевыполним», — сказал он в ходе пресс-конференции во вторник, 27 декабря.

По словам Владимира Стрючкова, в Пензенской области в течение года удалось достичь хороших результатов по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и — с большим трудом — от онкологических болезней, а также по предотвращению гибели младенцев.

«Нам единственное, что не удастся — выполнить индикатив по смертности от ДТП [данный показатель в Пензенской области выше, чем в среднем по России]», — отметил министр.

По его мнению, это происходит не из-за недостатков работы системы организации медицинской помощи.

«Почти 80% смертей фиксируется на самой дороге, на месте аварии. Это говорит о том, что тяжесть полученных травм очень высокая. Им медицинскую помощь оказывать, что называется, не приходится — там уже трупы», — сказал Владимир Стрючков.