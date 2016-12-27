В Пензенской области волонтеров будут привлекать к работе в больницах Медицина

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Учащиеся школ, которые планируют поступать в медицинские колледжи и ссузы, а также студенты будут привлекаться к работе в больницах Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«Мы их планируем привлекать к работе в неотложной помощи — совместно с нашими специалистами, естественно, не самостоятельно, на скорую помощь и в тех отделениях, где оказывается медицинская помощь по гериатрии по паллиативной помощи», — сказал он в ходе пресс-конференции во вторник, 27 декабря.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова отметила, что в настоящее время идет формирование волонтерских отрядов.

«Направления деятельности у них будут разные — оповещение о диспансеризации, санпросветработа, чтение лекций по формированию здорового образа жизни», — пояснила она.

По словам Оксаны Чижовой, волонтеры также будут обзванивать пожилых людей и пациентов, недавно побывавших на приеме, с целью контроля их самочувствия, чтобы помочь медработникам во время пиков заболеваемости.

Она добавила, что добровольцев будут привлекать для поздравления пациентов с днем рождения и организации праздников.