В Пензе утверждена территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи Медицина

Пенза, 1 января 2017. PenzaNews. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждена постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Документ вступил в силу 1 января.

Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм и условий медпомощи, оказание которой осуществляется бесплатно.

Также в ней перечислены заболевания и категории граждан, которые получают медпомощь бесплатно.

Кроме того, в документе приводятся подушевые нормативы финансирования, порядок и структура формирования тарифов на медпомощь и способы ее оплаты, целевые значения критериев доступности и качества.

В программе различаются такие понятия, как «первичная медико-санитарная помощь», «специализированная», в том числе высокотехнологичная медпомощь, «скорая медицинская помощь» и «паллиативная медицинская помощь».

В соответствии с документом, в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС в Пензенской области, включено 81 учреждение.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медпомощи на 2017 год составляют, в частности, на один вызов скорой помощи — 1 тыс. 830 рублей 42 копейки, на одно посещение с профилактическими и иными целями в амбулаторных условиях — 378 рублей 46 копеек, на одно обращение по поводу заболевания в амбулаторных условиях — 1 тыс. 60 рублей 32 копейки, на один случай лечения в условиях дневных стационаров — 13 тыс. 168 рублей 83 копейки, на один случай госпитализации в медорганизациях — 24 тыс. 419 рублей 34 копейки.