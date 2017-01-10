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Пензенский министр вслед за губернатором призвал «реагировать» на больных сотрудников

15:30 | 10.01.2017 | Медицина

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков по поручению губернатора Ивана Белозерцева обратился к работодателям с призывом не поощрять выход сотрудников на работу во время болезни.

Пензенский министр вслед за губернатором призвал «реагировать» на больных сотрудников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Заболевший гриппом или ОРВИ человек является источником разноса инфекции в том социуме, в котором он находится большую часть своего времени. Независимо от тяжести заболевания и самочувствия больной человек опасен для окружающих», — отметил он.

Владимир Стрючков также предложил пензенцам не заниматься самолечением.

«Мы наблюдаем, что на стационарном лечении оказываются как раз те, кто начинал лечиться самостоятельно и не обращался за медицинской помощью», — пояснил министр.

Он призвал трудящихся более ответственно относиться к своему здоровью.

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«Хотелось бы обратить внимание работодателей своевременно реагировать на своих сотрудников и освобождать их на период заболевания от работы», — подчеркнул глава ведомства.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, за первую неделю 2017 года в регионе было зарегистрировано 1 тыс. 711 человек с простудными заболеваниями, из них у 14 лабораторно подтвержден грипп А.

Заболеваемость не превышает уровня среднегодового эпидемического порога, но наблюдается тенденция к росту числа заболевших.
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