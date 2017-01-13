Подписано постановление о создании в Пензе врачебно-физкультурного диспансера
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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства о создании государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер», которое будет располагаться по адресу: Пенза, улица Володарского, 34.
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В документе обозначены основные задачи, которыми займется учреждение.
В их числе — медицинское обеспечение лиц, занимающихся физкультурой и спортом; профилактика заболеваний и травм, в том числе влекущих утрату трудоспособности у атлетов; оздоровление детей и молодежи; реализация мероприятий по предотвращению допинга и борьбе с ним.
Функции учредителя диспансера будет исполнять министерство здравоохранения Пензенской области.