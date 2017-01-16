В Пензенской области зафиксировано около 150 случаев гриппа Медицина

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. 144 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом зафиксировано в Пензенской области с начала 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 16 января.

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В ведомстве уточнили, что превалирует заболеваемость, вызванная вирусом А(Н3N2).

«В течение прошлой недели зарегистрировано 3 тыс. 520 случаев РВИ, заболеваемость составила 258,7 на 100 тыс. населения. На второй неделе года по суммарной заболеваемости уровень эпидпорога превышен на 21,5%, а в возрастной группе старше 15 лет — на 31,3%. В остальных возрастных группах заболеваемость регистрируется ниже контрольного уровня на 5,7–44,1%», — добавили в пресс-службе.

В управлении отметили, что наиболее высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Лопатинском районе — 482,7, Пачелмском — 359,1, Никольском — 310,4, Камешкирском — 304,2, Сосновоборском — 291,0, Неверкинском — 276,2, а также в Пензе — 433,8 и Кузнецке — 316,8.

«В Пензе в течение второй недели 2017 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 2 тыс. 267 случаев, показатель заболеваемости — 434,9 на 100 тыс. населения, что выше контрольного уровня эпидпорога на 27,3%», — сказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что контрольный уровень заболеваемости в Пензе превышен в возрастной группе от 15 лет и старше на 43,4%, в остальных возрастных группах показатель заболеваемости ниже контрольного уровня на 32,7–50,6%.