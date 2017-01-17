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В Пензе служба крови проведет акцию, посвященную династиям доноров

16:06 | 17.01.2017 | Медицина

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Служба крови Пензенской области проведет в 2017 году масштабную акцию «Преемственность донорских поколений — основа процветания губернии».

В Пензе служба крови проведет акцию, посвященную династиям доноров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее рамках запланированы беседы в школах, студенческих и трудовых коллективах как в целом о донорстве, так и о здоровом образе жизни.

Как отмечается на сайте службы крови, ее сотрудникам известно много донорских династий, проживающих в регионе.

По словам главного врача пензенского областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, основная задача на сегодня — не только сохранить донорский контингент, но и увеличить число сдающих цельную кровь и ее компоненты.

«Мы стараемся создать все условия, чтобы пребывание в нашем медицинском учреждении было для доноров комфортно. Уверены, что дефицита компонентов донорской крови в нашем регионе не будет», — подчеркнула она.

В 2016 году в Пензенской области проходила долгосрочная донорская акция «В каждой капле твоей крови — здоровье земляков». В ней приняли участие 9 тыс. 128 человек, из них 1 тыс. 597 — впервые.

Было заготовлено 4 тыс. 239 литров цельной донорской крови.
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