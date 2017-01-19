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В Пензенской области рассмотрят возможность увеличения расходов на питание в больницах

15:37 | 19.01.2017 | Медицина

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области рассмотрит возможность увеличения расходов на питание пациентов в лечебных учреждениях.

В Пензенской области рассмотрят возможность увеличения расходов на питание в больницах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по данным на октябрь 2016 года, расчетная стоимость среднесуточного набора продуктов питания на одного больного по основному варианту стандартной диеты составляла примерно 150 рублей.

По итогам проведенного анализа за 10 месяцев прошлого года был сделан вывод об исполнении норм среднесуточного набора по основному варианту стандартной диеты, вместе с тем дана рекомендация улучшить меню.

Ожидается, что расходы на питание будут увеличены за счет бюджета Пензенской области, благодаря средствам, получаемым от оказания платных медицинских услуг, а также экономии по результатам конкурсных процедур.
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