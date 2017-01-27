Отделение офтальмологии открыто в железнодорожной больнице Пензы Медицина

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Отделение офтальмологии с дневным стационаром на 60 мест открыто на базе НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД» в рамках совместного проекта по программе государственно-частного партнерства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе церемонии открытия, состоявшейся в минувший четверг, 26 января, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев назвал это событие знаковым для региона.

«Офтальмологическая помощь находится у нас в области достаточно на высоком уровне, и открытие дневного стационара говорит о том, что мы делаем так, чтобы высокие технологии офтальмологии доходили до каждого жителя, тем более заботимся о людях престарелого возраста, которые должны обязательно получать эту помощь», — сказал он.

В свою очередь министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков отметил, что данное направление в регионе является одним из тех, где еще существует очередность для оказания плановой медицинской помощи, поэтому открытие отделения является своевременным.

«Мы сегодня […] уже делаем заказ на чуть более 2 тыс. пролеченных больных. 60 коек дневного стационара нам позволят реально решить проблему очередности: на сегодняшний день она у нас составляет около 6 месяцев», — отметил он, выразив уверенность, что объем госзадания для учреждения будет увеличен.