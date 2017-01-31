16:01:51 Вторник, 31 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии

15:55 | 31.01.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Ремонт, длившийся два месяца, завершен в отделении оториноларингологии пензенской городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках были выровнены и покрашены стены в коридоре, произведена замена проводки. На стенах укреплены отбойники, позволяющие избежать повреждения покрытия при перевозке больных на каталках.

Кроме того, в ходе ремонта удалось увеличить площадь смотрового кабинета. Он разделен на зоны для осмотра пациентов, проведения манипуляций и места для обработки инструментов.

В кабинете диагностической аппаратуры появилась возможность проводить тщательный осмотр ЛОР-органов с помощью ригидного эндоскопа.

Также здесь установлен операционный стол, что позволяет выполнять ряд хирургических вмешательств. Это частично разгрузит операционный блок.

Помимо этого, в отделении дополнительно развернуто шесть коек дневного стационара — под круглосуточным наблюдением врачей теперь могут находиться 40 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Пензенская область получит 47 млн. рублей на высокотехнологичную медпомощь Стала известна программа празднования 70-летия отечественного хоккея в Пензе
В Пензе еще 13 классов закрыли на карантин Житель Заречного отделался условным сроком за сообщение о готовящемся взрыве на КПП
Мэр Пензы возглавил медиарейтинг глав администраций столиц регионов ПФО за 2016 год Прокуратура выявила нарушения в УФСИН и следственном изоляторе Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама