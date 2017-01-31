В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии Медицина

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Ремонт, длившийся два месяца, завершен в отделении оториноларингологии пензенской городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

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В его рамках были выровнены и покрашены стены в коридоре, произведена замена проводки. На стенах укреплены отбойники, позволяющие избежать повреждения покрытия при перевозке больных на каталках.

Кроме того, в ходе ремонта удалось увеличить площадь смотрового кабинета. Он разделен на зоны для осмотра пациентов, проведения манипуляций и места для обработки инструментов.

В кабинете диагностической аппаратуры появилась возможность проводить тщательный осмотр ЛОР-органов с помощью ригидного эндоскопа.

Также здесь установлен операционный стол, что позволяет выполнять ряд хирургических вмешательств. Это частично разгрузит операционный блок.

Помимо этого, в отделении дополнительно развернуто шесть коек дневного стационара — под круглосуточным наблюдением врачей теперь могут находиться 40 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.