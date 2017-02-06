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Валерий Савин сообщил о проблемах с реконструкцией здания бывшего роддома в Пензе

13:28 | 06.02.2017 | Медицина

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Ряд проблем возник во взаимоотношениях с подрядчиком, занимающимся реконструкцией здания бывшего роддома на улице Пушкина в Пензе, где планируется открыть женскую консультацию. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин.

Валерий Савин сообщил о проблемах с реконструкцией здания бывшего роддома в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Мы второй год занимаемся ремонтом здания бывшего родильного дома на Пушкина, 56, где у нас будет женская консультация. Пришел подрядчик, который опустил стоимость на 18 млн. рублей. В результате сейчас мы «кувыркаемся» с этим подрядчиком, не знаем, что с ним делать», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 6 февраля.

Валерий Савин пояснил, что подрядчик, в частности, пошел по пути нарушения всех установленных сроков.
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