Валерий Савин сообщил о проблемах с реконструкцией здания бывшего роддома в Пензе Медицина

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Ряд проблем возник во взаимоотношениях с подрядчиком, занимающимся реконструкцией здания бывшего роддома на улице Пушкина в Пензе, где планируется открыть женскую консультацию. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы второй год занимаемся ремонтом здания бывшего родильного дома на Пушкина, 56, где у нас будет женская консультация. Пришел подрядчик, который опустил стоимость на 18 млн. рублей. В результате сейчас мы «кувыркаемся» с этим подрядчиком, не знаем, что с ним делать», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 6 февраля.

Валерий Савин пояснил, что подрядчик, в частности, пошел по пути нарушения всех установленных сроков.