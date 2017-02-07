«День эндокринолога» пройдет в пензенских поликлиниках 11 февраля Медицина

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Акция «День эндокринолога» будет организована в медицинских организациях Пензенской области в предстоящую субботу, 11 февраля, по просьбе жителей.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, врачи будут вести прием пациентов с 8.00 до 14.00.

В Пензе эндокринологи будут работать в шести поликлиниках — №1 на улице Набережная реки Мойки, №3 на улице Светлой, №5 на Жемчужном проезде, №9 на улице Баумана, №12 на улице Мира и №14 на улице Стасова.

Кроме того, акция пройдет в поликлиниках каменской, кузнецкой и сердобской межрайонных больниц, а также бессоновской, мокшанской, никольской, пензенской и шемышейской районных.

Требуется предварительная запись.