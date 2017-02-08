В Пензенской области пациенты диализных центров впервые получат пособие на оплату проезда Медицина

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Пациенты, нуждающиеся в процедуре гемодиализа, впервые получат пособие на оплату проезда до медицинских организаций, расположенных на территории Пензенской области, в предстоящий четверг, 9 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда, выплата будет перечислена 233 людям.

«Средний размер пособия составил для граждан, проживающих в Пензе и Кузнецке, 1 тыс. 590 рублей за квартал, для жителей других муниципальных образований и городских округов Пензенской области — от 3 тыс. 120 до 21 тыс. 346 рублей за квартал», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что общая сумма направляемых на эти цели средств составит 1 млн. 895 тыс. рублей.

Порядок назначения и выплаты пособия на оплату проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном, пригородном и городском сообщении к месту проведения процедуры гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области, и обратно, утвержден постановлением правительства региона.

Ежеквартальный размер пособия определяется индивидуально, исходя из количества проведенных процедур гемодиализа за отчетный квартал и стоимости проезда от места жительства к месту проведения процедуры в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области, и обратно.

В случае проезда ребенка на процедуру гемодиализа затраты компенсируются и сопровождающему лицу, и ребенку.