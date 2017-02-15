Препаратов для ВИЧ-инфицированных в Пензенской области хватит на полгода — Сергей Олейник Медицина

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Запаса препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных в Пензенской области хватит на полгода. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи Сергей Олейник, комментируя данные научно-популярного просветительского проекта фонда «СПИД.Центр», согласно которым ситуация в регионе является критической из-за отсутствия необходимых лекарств.

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«У нас в Пензенской области запас препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных существует на полгода. Перебоев в Пензенской области с препаратами не было и, надеюсь, не будет», — сказал собеседник агентства в среду, 15 февраля.

По его словам, в регионе не зафиксировано ни одного случая отказа в лечении и выдаче препаратов.

Сергей Олейник пояснил, что в 2016 году закупка необходимых лекарственных средств была проведена из средств бюджета Пензенской области, а через полгода в регион поступят препараты, приобретенные за счет федеральных средств.

«Проблема со всевозможной нехваткой была решена до того момента, когда ее вообще подняли», — отметил он.