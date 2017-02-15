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Две врачебные амбулатории начали работу на улице Циолковского в Пензе

19:00 | 15.02.2017 | Медицина

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Две новые врачебные амбулатории, являющиеся структурными подразделениями ГБУЗ «Городская поликлиника», начали работу в здании бывшей детской поликлиники на улице Циолковского в Пензе.

Две врачебные амбулатории начали работу на улице Циолковского в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, на улице Циолковского, 6, организован прием врачей общей практики, работает процедурный кабинет, производится забор биологических материалов.

В здании на улице Циолковского, 4, помимо врача-терапевта, прием осуществляют узкие специалисты — невролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог и дерматолог. Кроме того, здесь функционируют кабинеты аудиометрии, ЭКГ и УЗИ.

«Наличие узкоспециализированных врачей позволит принимать участие в медицинских субботниках, которые столь популярны у нашего населения, а также проводить диспансеризацию», — отметила заместитель главного врача городской поликлиники по поликлинической части Елена Семечкина.

Врачебные амбулатории будут работать в будние дни с 8.00 до 16.00, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.
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