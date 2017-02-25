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Вячеслав Володин пообещал помочь в реконструкции станции скорой медпомощи в Пензе

13:38 | 25.02.2017 | Медицина

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, который прибыл в Пензу с рабочим визитом, вместе с губернатором Иваном Белозерцевым осмотрел центральную станцию скорой медицинской помощи на улице Пионерской и пообещал найти недостающие финансовые средства для реконструкции объекта.

Вячеслав Володин пообещал помочь в реконструкции станции скорой медпомощи в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«На данный момент проектно-сметную документацию стоимостью 220 млн. рублей мы сделали. 100 млн. рублей в областном бюджете на реконструкцию предусмотрели. К ремонтным работам планируем приступить в текущем году», — проинформировал спикера Госдумы глава региона, напомнив, что решение о проведении реконструкции зданий скорой медпомощи было принято в ходе его предыдущего визита в августе 2016 года.

«Идей много, а реализация их возможна, когда есть слаженная, эффективная работа вместе с региональными органами власти. Что касается этого комплекса, 100 млн. рублей регион предусмотрел, а 112 млн. рублей будем искать для того, чтобы дополнить финансирование данного объекта и выйти на результат. Попробуем проект реализовать в этом году», — сказал Вячеслав Володин.

Капитальный ремонт корпусов учреждения здравоохранения запланировано провести с целью размещения там станции скорой медпомощи, единых диспетчерских служб и контакт-центров, а также территориального центра медицины катастроф Пензенской области.

В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу.

В рамках реконструкции намечено также сделать ремонт в помещениях, предназначенных для полноценного отдыха дежурных бригад скорой помощи, работающих в круглосуточном режиме.

В конечном итоге на базе станции должен быть создан уникальный региональный центр оказания экстренной медицинской помощи, сообщает пресс-служба облправительства.
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