Ольга Макарова из Пензы стала заслуженным врачом РФ Медицина

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу медико-санитарной части АО «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова» Ольге Макаровой.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Тем самым отмечены заслуги медицинского работника в области здравоохранения и ее многолетний добросовестный труд.

Ольга Макарова в 1982 году окончила Саратовский медицинский институт по специальности «Акушерство и гинекология».

С 1982 по 1985 годы работала врачом женской консультации в городской больнице имени Н.А. Семашко.

Более 10 лет трудилась в родильном доме №2 на проспекте Победы.

В 1995 году была приглашена во вновь созданный центр планирования семьи и репродукции при областном лечебно-диагностическом центре.

В 2002 году перешла на работу в медико-санитарную часть «ППО ЭВТ».

В 2001 году ей присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Акушерство-гинекология».

Награждена почетной грамотой Минздравсоцразвития России, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».