В пензенских больницах в субботу пройдет «День отоларинголога» Медицина

Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Акция «День отоларинголога» пройдет в больницах Пензенской области в предстоящую субботу, 11 марта.

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Прием будет осуществляться с 8.00 до 14.00 в поликлиниках №№1, 7, 8, 11, 14, а также поликлиниках каменской, кузнецкой, нижнеломовской и сердобской межрайонных больниц.

Кроме того, прийти на прием к отоларингологам можно будет в поликлиниках башмаковской, бековской, белинской, бессоновской, городищенской, земетченской, иссинской, камешкирской, колышлейской, лопатинской, лунинской, малосердобинской, мокшанской, наровчатской, неверкинской, никольской, сосоновоборской, тамалинской, шемышейской районных и участковых больниц.

Записаться на прием можно через сайт Penzadoctor.ru, по единому телефону контакт-центра: +7 (8412) 999-130, а в районах по телефонам регистратур, сообщается на сайте регионального Минздрава.