В Пензе пройдет конференция по клинической трансфузиологии Медицина

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Диагностика и коррекция гемостаза в интенсивной терапии» по вопросам клинической трансфузиологии пройдет на базе отеля «Heliopark Residence» в Пензе в предстоящую субботу, 18 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в ней примут участие ведущие специалисты из Москвы.

Участники мероприятия обсудят вопросы диагностики и коррекции гемостаза в травматологии, педиатрии, онкогематологии, нейрохирургии, кардиохирургии, а также применения трансфузионной терапии в акушерстве.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, инфузионно-трансфузионная терапия является одним из важнейших компонентов оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«В связи с развитием высокотехнологичных методов лечения в сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, онкогематологии, нейрохирургии значение донорской крови и ее компонентов увеличивается из года в год», — добавили в ведомстве.