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Александр Никишин назначен главврачом пензенской областной больницы

17:36 | 22.03.2017 | Медицина

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Александр Никишин назначен главным врачом пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко приказом министерства здравоохранения региона от 22 марта 2017 года.

Александр Никишин назначен главврачом пензенской областной больницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Нового руководителя коллективу учреждения представила замглавы Минздрава региона Оксана Чижова.

Как сообщается на сайте областной больницы, в своем выступлении Александр Никишин сделал акцент на сохранении достигнутых результатов и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития учреждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пост главврача пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко стал вакантным в конце 2016 года после увольнения Сергея Евстигнеева. Исполнение обязанностей руководителя учреждения было возложено на заместителя главврача Ирину Фролову.
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