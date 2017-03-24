В Пензенской области заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 8% Медицина

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Заболеваемость туберкулезом снизилась в Пензенской области на 8,2% в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

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«Заболеваемость постоянного населения активным туберкулезом составила 31,7 на 100 тыс. населения, а показатель распространенности — 94,5 на 100 тыс. жителей. Происходит дальнейшее снижение численности больных активными формами туберкулеза, связанное как с уменьшением заболеваемости, так и с улучшением эффективности лечения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Вадинском районе — 79,68, Лунинском — 62,31, и Башмаковском — 55,86.

«При профосмотрах выявлено 69,3% больных, показатель увеличился на 4,9% по сравнению с 2015 годом. За 2016 год среди больных туберкулезом органов дыхания выявлено 50,9% больных с бактериовыделением и 34,3% — с распадом легочной ткани», — уточнили в управлении.

В пресс-службе сказали, что показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза в 2016 году составил 16,5 на 100 тыс. населения.

«Заболеваемость туберкулезом детей до 14 лет уменьшилась на 25,7% и составила 7 на 100 тыс. детского населения», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.