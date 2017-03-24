В Пензе врачам удалось сохранить мужчине три отчлененных пальца из четырех Медицина

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Врачи отделения травматологии №2 клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина сохранили жителю Пензенской области три отчлененных пальца из четырех, восстановив в них всех жизненных функций.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, пациент был доставлен в учреждение неделю назад, и бригада специалистов сразу же приступила к операции по реплантации.

Хирургическое вмешательство длилось 6,5 часов.

По словам заведующего травматологическим отделением №2 Михаила Щербакова, один из залогов успешно выполненной операции — это высокопрофессиональная работа анестезиологов, которые применили новшество, выполнив анестезию плечевого сплетения с использованием УЗИ-техники.

«Данный метод отличается минимальным воздействием на организм пациента и с недавнего времени применим в работе нашего лечебного учреждения», — пояснил он.

Теперь пациенту предстоит стационарное и реабилитационное лечение.

Обстоятельства, при которых у мужчины оказались отсечены четыре пальца, не уточняются.