В Пензе врачам удалось сохранить мужчине три отчлененных пальца из четырех
Печать
Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Врачи отделения травматологии №2 клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина сохранили жителю Пензенской области три отчлененных пальца из четырех, восстановив в них всех жизненных функций.
Фото: Health.pnzreg.ru
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, пациент был доставлен в учреждение неделю назад, и бригада специалистов сразу же приступила к операции по реплантации.
Хирургическое вмешательство длилось 6,5 часов.
По словам заведующего травматологическим отделением №2 Михаила Щербакова, один из залогов успешно выполненной операции — это высокопрофессиональная работа анестезиологов, которые применили новшество, выполнив анестезию плечевого сплетения с использованием УЗИ-техники.
«Данный метод отличается минимальным воздействием на организм пациента и с недавнего времени применим в работе нашего лечебного учреждения», — пояснил он.
Теперь пациенту предстоит стационарное и реабилитационное лечение.
Обстоятельства, при которых у мужчины оказались отсечены четыре пальца, не уточняются.