Пензенская область вошла в топ-10 рейтинга эффективности систем здравоохранения Медицина

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла девятое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения 85 регионов России за 2015 год, который составлен Высшей школой организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ).

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Индекс эффективности рассчитывался на основании четырех показателей, каждый из которых имел свой удельный вес. При этом аналитики использовали данные Росстата.

Первый и главный показатель — ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Регион, имеющий максимальное значение, получил 50 баллов, самое низкое — 0. Лучший результат показала Ингушетия, где ОПЖ достигает 80,1 года. У Пензенской области этот показатель равен 72,17.

Затем анализировались три показателя, влияющих на здоровье населения — валовой региональный продукт (ВРП), госрасходы на здравоохранение и уровень потребления крепких алкогольных напитков в расчете на душу населения.

Как отмечается в результатах исследования, ВРП на душу населения составил в Пензенской области 219 тыс. 182 рубля, подушевые расходы на здравоохранение с учетом коэффициента дифференциации — 14 тыс. 734 рубля, а продажа крепких алкогольных напитков на душу населения — 4,6 литра.

В первую десятку рейтинга вошли Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Кировская область, Чувашия, Ростовская и Рязанская области, Адыгея, Пензенская область и Карачаево-Черкесия.

В пояснительной записке подчеркивается, что на первых местах по эффективности здравоохранения оказались те субъекты России, которые смогли добиться самых высоких показателей ожидаемой продолжительности жизни при наиболее низком уровне госфинансирования здравоохранения и ВРП, а также имеющие отягощающий фактор в виде высокого потребления алкоголя.