16:38:19 Понедельник, 27 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Митинг таксистов в сквере имени Ф.Э. Дзержинского. Пенза, 27 марта 2017 г.

Пензенская область вошла в топ-10 рейтинга эффективности систем здравоохранения

11:52 | 27.03.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла девятое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения 85 регионов России за 2015 год, который составлен Высшей школой организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ).

Пензенская область вошла в топ-10 рейтинга эффективности систем здравоохранения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Индекс эффективности рассчитывался на основании четырех показателей, каждый из которых имел свой удельный вес. При этом аналитики использовали данные Росстата.

Первый и главный показатель — ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Регион, имеющий максимальное значение, получил 50 баллов, самое низкое — 0. Лучший результат показала Ингушетия, где ОПЖ достигает 80,1 года. У Пензенской области этот показатель равен 72,17.

Затем анализировались три показателя, влияющих на здоровье населения — валовой региональный продукт (ВРП), госрасходы на здравоохранение и уровень потребления крепких алкогольных напитков в расчете на душу населения.

Как отмечается в результатах исследования, ВРП на душу населения составил в Пензенской области 219 тыс. 182 рубля, подушевые расходы на здравоохранение с учетом коэффициента дифференциации — 14 тыс. 734 рубля, а продажа крепких алкогольных напитков на душу населения — 4,6 литра.

В первую десятку рейтинга вошли Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Кировская область, Чувашия, Ростовская и Рязанская области, Адыгея, Пензенская область и Карачаево-Черкесия.

В пояснительной записке подчеркивается, что на первых местах по эффективности здравоохранения оказались те субъекты России, которые смогли добиться самых высоких показателей ожидаемой продолжительности жизни при наиболее низком уровне госфинансирования здравоохранения и ВРП, а также имеющие отягощающий фактор в виде высокого потребления алкоголя.
Актуальное
Читайте также
В Пензе сотрудникам Росгвардии вручили награды в профессиональный праздник В пензенском профсоюзе таксистов скептически оценили итоги встречи в Минпроме
Пензенский хоккеист в составе сборной готовится к чемпионату мира В Пензенской области оценили продвижение библиотек в интернете
В Ленинском районе Пензы открыта горячая линия по вопросам выплаты зарплаты В Пензе бродяга признался в краже лома из пункта приема металла
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама