В Пензе пройдет конференция «Актуальные проблемы офтальмологии» Медицина

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы офтальмологии» пройдет в Пензе в предстоящую среду, 29 марта.

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Ожидается, что в ней примут участие ведущие специалисты из Москвы, Казани и Самары.

Пензенским врачам будут представлены новые разработки в области диагностики, лечения и организации помощи больным глаукомой.

По словам главного врача пензенской областной офтальмологической больницы, заслуженного врача РФ Рашида Галеева, в регионе количество больных глаукомой ежегодно увеличивается — если в 2014 году их насчитывалось 8 тыс. 608 человек, то в 2016 года — 10 тыс. 108.

«Главную роль в лечении данного заболевания играет вторичная профилактика, то есть выявление на ранних стадиях и не допущение прогрессирования. Для этого каждому человеку после 40 лет рекомендуется раз в три года измерять внутриглазное давление методом тонометрии», — цитирует Рашида Галеева пресс-служба регионального Минздрава.