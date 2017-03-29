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Владимир Стрючков возглавит пензенскую делегацию на совещании в Ярославле

09:55 | 29.03.2017 | Медицина

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков возглавит делегацию региона, которая примет участие в образовательном семинаре-совещании по вопросам создания поликлиник-образцов в субъектах РФ.

Владимир Стрючков возглавит пензенскую делегацию на совещании в Ярославле

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие пройдет в Ярославле в с 3 по 4 апреля под председательством главы Минздрава России Вероники Скворцовой.

В состав делегации Пензенской области вошли начальник отдела регионального Минздрава Наталья Тюгаева, главный врач городской поликлиники Владимир Марков, главврач городской детской поликлиники Валерий Асеев и главврач кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, Ярославль выбран площадкой для проведения совещания, так как в регионе реализуется пилотный проект «Бережливая поликлиника».

«Программа семинара предполагает проведение пленарного заседания и работу круглого стола, которые состоятся в первый день пребывания делегации. Второй день будет посвящен обсуждению проектов методических рекомендаций по использованию методов бережливого производства в работе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в других субъектах», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что пензенская делегация планирует посетить медицинские организации Ярославской области, на базе которых реализуется проект «Бережливая поликлиника», с целью внедрения передового опыта в регионе.
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