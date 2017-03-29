Ущерб от гриппа и ОРВИ в Пензенской области в 2016 году составил почти 1 млрд. рублей Медицина

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Социально-экономический ущерб, причиненный гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, оценивается в Пензенской области по итогам 2016 года почти в 935 млн. рублей. Такие данные озвучены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона в среду, 29 марта.

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В 2015 году данный показатель был меньше — 614,4 млн. рублей.

По словам начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаила Баева, ущерб, нанесенный в прошлом году, сопоставим с финансированием значительной части расходов бюджета Пензенской области на здравоохранение.

Участники совещания отметили, что проводимая в последние годы широкомасштабная предсезонная профилактика гриппа и ОРВИ позволила избежать значимых эпидемических осложнений в период сезонного подъема, сдержать заболеваемость на социально-приемлемом уровне, предотвратить значительное количество групповых очагов в организованных коллективах и летальных исходов в группах риска.

В связи с этим руководителям медорганизаций, предприятий и главам муниципальных образований рекомендовано заблаговременно спланировать мероприятия по обеспечению предсезонной профилактики гриппа и ОРВИ, приступив к ним в августе, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.